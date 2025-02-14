Поправки о штрафе до 2 млн рублей за продажу детям табачных изделий вступают в силу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В пятницу вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, повышающие ответственность за продажу детям табачных изделий.

Максимальные штрафы составят 2 млн рублей, предусматривает закон. Его соавторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций.

До настоящего времени "несмотря на запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним, все равно находились те, кто продолжал нарушать закон", отметил, комментируя закон, Володин. Его слова привели в пресс-службе Госдумы.

"Более 70 % подростков в возрасте от 11 до 17 лет в ходе опроса признались, что при покупке вейпов и электронных сигарет у них просто никто не спрашивал удостоверяющие документы. Если взрослые не понимают, что их обязанность - делать все для защиты здоровья и безопасности детей, более того - пытаются на этом заработать, то необходимо наказывать их рублем, ужесточать ответственность", - сказал председатель Госдумы.

Володин напомнил, что "Госдума последовательно работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз". "Запрещена продажа несовершеннолетним вейпов, бытовых газосодержащих товаров. С марта вступит в силу запрет на продажу энергетических напитков. На рассмотрении находится законопроект об ответственности за продажу таких напитков ребенку. Здоровые дети - это залог крепкого будущего нашей страны", - считает председатель Госдумы.