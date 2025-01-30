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Более 177,5 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Черного моря

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Мониторинговыми группами обследовано почти 6 тыс. кв. км акватории Черного моря, собрано уже свыше 177,5 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"В акватории Черного моря обследовано более 5,9 тыс. кв. км, сорбентом обработано 50 195 кв. м. Для мониторинга обстановки в море и обследования затонувших частей танкеров задействовано 17 судов", - говорится в сообщении.

В частности, в Краснодарском крае собрано и вывезено с береговой линии более 176,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, в том числе вывезено на временную площадку свыше 135,8 тыс. тонн, на полигоны для сбора и утилизации - 40,5 тыс. тонн.

В Крыму собрано 578 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено 563 тонны.

В Севастополе собрано и вывезено более 610 тонн загрязненного песка и грунта.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 30 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
МЧС РФ Краснодарский край Черное море Керченский пролив
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