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Роспотребнадзор не выявил в образцах рыбы из Черного моря несоответствия гигиеническим нормам

Роспотребнадзор не выявил в образцах рыбы из Черного моря несоответствия гигиеническим нормам
Фото: Мария Ромакина/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора провели 555 исследований рыбы, выловленной в Черном море, и рыбной продукции. Несоответствия гигиеническим нормативам, связанные с загрязнением объектов окружающей среды, не выявлены, заявляют в ведомстве.

"Для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море, Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, в частности, нефтепродуктов (...) К настоящему моменту проведено 555 исследований рыбы и рыбной продукции. Несоответствия гигиеническим нормативам, связанные с загрязнением объектов окружающей среды в рамках чрезвычайной ситуации, не выявлены", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, распространенном в пятницу.

Для проведения проверок задействованы усиленные лаборатории ведомства в Анапе и Ялте.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в настоящее время в Краснодарском крае и Крыму специалисты Роспотребнадзора продолжают контроль показателей качества окружающей среды. Исследуется качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, в зоне предприятий по обезвреживанию загрязненного грунта, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети. Проводится непрерывный мониторинг состояния акватории в зоне разлива нефтепродуктов, почвы и прибрежного песка, в том числе после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. Проверяют также качество готовых блюд из полевых кухонь, места размещения волонтеров, которые участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и условия их проживания.

Всего с начала работ проведено 1931 исследование воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, 4294 исследования атмосферного воздуха, 514 исследований морской воды, 996 исследований почвы (песка).

ЧП в Керченском проливе

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 24 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Роспотребнадзор Черное море
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