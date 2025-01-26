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Песок с мазутом с побережья Черного моря не будут утилизировать в Ростовской области

Песок с мазутом с побережья Черного моря не будут утилизировать в Ростовской области
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Замазученный песок, вывезенный с Черноморского побережья, не будут утилизировать на полигоне в Семикаракорском районе Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Сегодня по моему поручению на полигон частной компании "Южный город", которая заключила контракт с краснодарским МЧС, выезжали с проверкой прокуратура, Роспотребнадзор и Минприроды. Полигон к этой работе не готов", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

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Он назвал помощь пострадавшим от разлива мазута в Керченском проливе Краснодарскому краю и Крыму "нашей общей задачей", но вместе с тем указал на необходимость "не допустить угроз окружающей среде Дона и жителям Ростовской области".

В четверг власти Краснодарского края сообщили, что заключили два контракта для утилизации загрязненного мазутом песка.

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"Сегодня начинаем осуществлять погрузку и вывоз мешков с мазутом с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском. Данный груз будет отправлен на объекты утилизации. Заключены два контракта на общий объем вывоза 70 тыс. тонн", - сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 26 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Ростовская область замазученный песок Черное море Кубань Крым
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