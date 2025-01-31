В правительстве обсуждают варианты подъема танкера "Волгонефть-212"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В правительстве анализируют варианты подъема со дна Черного моря танкера "Волгонефть-212" и передней части танкера "Волгонефть-239", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Продолжаем плотно взаимодействовать с нашими инженерами, производственными компаниями и научным сообществом по анализу вариантов подъема танкера "Волгонефть-212" и носовой части танкера "Волгонефть-239". Это непростое решение, но главное, что оно должно быть безопасным для экологии", - заявил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий катастрофы ее председатель вице-премьер Виталий Савельев.

Отмечается, что с кормовой части танкера "Волгонефть-239" всего было собрано более 1,4 тысячи тонн мазута и более 2,6 тысячи тонн водомазутной смеси.

"Начаты работы по демонтажу части судна, находящегося на мели в районе мыса Панагия. Согласно утвержденному проекту, работы планируется завершить до 31 марта", - говорится в сообщении.

Помимо этого, собрано более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта с побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя. "Из них порядка 42 тысячи тонн вывезено в специализированные организации. Утилизировано уже более 2,7 тысячи тонн", - добавили в пресс-службе.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, регулярный забор проб воздуха и питьевой воды, взятой в районе ЧС, показал стабильные результаты. "Аналогичная ситуация с анализом биоресурсов в районе акватории - анализ и контроль уловов ведутся в ежедневном режиме", - отмечается в сообщении.