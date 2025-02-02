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Почти 1 тыс. км побережья Черного моря ежедневно обследуют из-за загрязнения мазутом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Керченском проливе продолжается очистка загрязненных участков суши и моря, сообщается в телеграм-канале МЧС России в воскресенье.

"Ежедневно обследуется более 955 километров берега. На 17 участках зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Всего с начала работ: очищено более 347 километров берега; собрано более 178 тыс. 563 тонны загрязненного песка и грунта.

"В акватории Черного моря: обследовано более 6 610 квадратных километров; обработано более 52 тыс. квадратных метров; использовано более 7 тыс. сорбента", - отмечается в сообщении.

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В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки обследовано дно и причал в районе поселка Витязево. Под водой за сутки вручную собрано и поднято на поверхность 27 мешков (1 350 кг) с нефтепродуктами.

Как говорится в сообщении, всего водолазными группами МЧС РФ с начала работ проведено 230 спусков.

Кроме этого, в Краснодарском крае обследуют 265 километров берега. Собрано и вывезено с береговой линии более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В Крыму за сутки обследовали почти 525 километров береговой линии от Керчи до поселка Портовое Раздольненского района. Очищено порядка 210 километров берега; собрано свыше 669 тонн загрязненного песка и грунта; вывезено 659 тонн.

В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 620 тонн загрязненного песка и грунта.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 02 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
МЧС РФ Черное море Керченский пролив Краснодарский край Севастополь Крым
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