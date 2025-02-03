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Мониторинг акватории Севастополя будет вести специальное судно

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Обследование моря в Севастополе будет осуществляться специальным судном, в толще воды будут проверять наличие загрязнений мазута, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Начинаются ходовые испытания и эксплуатация специальной техники и оборудования для сбора мазута от АО "Концерн Океанприбор". Судно будет мониторить акваторию на предмет загрязнений воды и дна, результаты исследований будут передаваться оперативному штабу для принятия решений", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он также проинформировал, что власти Севастополя закупят дополнительные боновые заграждения, чтобы закрыть бухты, если будет такая необходимость.

Кроме того, по информации губернатора, начался первый этап утилизации отходов мазута.

"К настоящему времени на полигон привезли более 640 тонн загрязненного грунта, сортировку провели, приступаем к обезвреживанию отходов III и IV классов опасности. Сейчас ждем заключение контрольно-надзорных органов о дальнейшем способе применения/утилизации", - сообщил Развожаев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 03 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Севастополь Керченский пролив Михаил Развожаев
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