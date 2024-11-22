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На реконструкцию аэродромов по концессии планируется выделить 50,5 млрд руб. в 2025-27 гг.

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - РФ в 2025-2027 годах планирует выделить более 50,5 млрд руб. на реконструкцию аэродромов в рамках концессионных соглашений с инвесторами: соответствующая сумма фигурирует в законе о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку, принятом Госдумой в третьем чтении.

Только на следующий год на эти цели заложено 7,6 млрд руб., на 2026 год – 18,1 млрд руб., на 2027 год – 24,8 млрд руб.

Мероприятия являются частью федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов", объем его финансирования из бюджета в ближайшие три года составит 152,4 млрд руб.: в 2025 году - 25,8 млрд руб., в 2026 году – 52,5 млрд руб., в 2027 году – 74,1 млрд руб. В проекте бюджета, подготовленном к первому чтению, на 2026 и 2027 гг. средств было заложено больше – 54,5 млрд и 85,6 млрд руб. соответственно.

Всего до 2030 года через концессионные соглашения с аэропортовыми операторами (крупнейшими являются частные "Новапорт", "Аэропорты регионов", "Аэродинамика") планируется реконструировать 28 аэродромов, сообщали в Росавиации. Реконструкция предполагается по дифференцированному подходу, рекомендованному Минэкономразвития: с софинансированием из средств федерального бюджета от 20% до 90% от стоимости проекта в зависимости от пассажиропотока аэропорта, отмечали в Минтрансе.

Источником возврата вложенных концессионером средств, как ожидается, будет инфраструктурный сбор с авиакомпаний. До июня 2025 года планируется подготовить необходимую нормативную базу, сообщала замглавы Росавиации Наталья Андрианова.

Госдума
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