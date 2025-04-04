Поиск

Минтранс не видит рисков срыва планов реконструкции аэродромов из-за ставки ЦБ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Высокие кредитные ставки замедляют привлечение средств на реконструкцию аэродромов, но все заявленные до 2030 года планы будут выполнены, сообщил "Интерфаксу" первый замминистра транспорта Валентин Иванов.

"Действительно, высокая процентная ставка несколько замедляет объем привлечения средств, тем не менее мы видим, что заявленные объемы, которые спланировали - мы их до 2030 года реализовываем. И те проекты, которые у нас в рамках государственно-частного партнерства должны реализовываться, мы их сейчас структурируем, готовим к заключению", - сказал он.

Проблему высоких ставок финансирования инфраструктурных проектов, в том числе в аэропортовой сфере, ранее несколько раз обозначал основатель холдинга "Новапорт" (управляет 26 региональными аэропортами) Роман Троценко. Компания продолжит инвестиции в уже начатые проекты, однако в новые - приостановит, говорил он "Интерфаксу". Их реализация отложена "до тех времен, когда заимствования будут более доступны".

Ранее сообщалось, что в 2025-2030 годах "Новапорт" планирует инвестировать в строительство и реконструкцию своих аэропортовых терминалов порядка 67 млрд руб. Наряду с другими частными операторами компания также будет участвовать в концессионных соглашениях по развитию аэродромной инфраструктуры, которая принадлежит государству. Всего до 2030 года через концессию планируется обновить 28 аэродромов, сообщали в Росавиации. Реконструкция предполагается по дифференцированному подходу, рекомендованному Минэкономразвития: с софинансированием из средств федерального бюджета от 20% до 90% от стоимости проекта в зависимости от пассажиропотока аэропорта.

Сообщалось, что государство в 2025-2027 годах планирует выделить на такие проекты более 50,5 млрд руб. При этом источником возврата средств, вложенных концессионером, как ожидается, будет инфраструктурный сбор с авиакомпаний. До июня 2025 года планируется подготовить необходимую нормативную базу, заявляла замглавы Росавиации Наталья Андрианова. Величина инфраструктурного сбора является "производной от тех ставок финансирования, которые будут доступны на рынке", отмечал в свою очередь Троценко.

Минтранс Новапорт Роман Троценко Минэкономразвития Росавиация Валентин Иванов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Театре Моссовета учредили худсовет

"АЛРОСА" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России

"АЛРОСА" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России

Суд не стал ограничивать работу терминала КТК после проверки Ространснадзора

Дипломатическое противостояние

Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии

Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии

Песков назвал домыслами сообщения СМИ о совете Трампу пока не звонить Путину

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что Киев более двух недель продолжает атаки на энергоинфраструктуру

Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе в 84,943 млрд руб.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе в 84,943 млрд руб.
Разлив мазута в Керченском проливе

Причиной катастрофы в Керченском проливе названо несоблюдение сезонных ограничений

РСПП пока не ознакомлен с позицией правительства по деприватизации

ФСБ предотвратила теракт в подмосковном общежитии военных курсантов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2237 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });