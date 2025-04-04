Минтранс не видит рисков срыва планов реконструкции аэродромов из-за ставки ЦБ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Высокие кредитные ставки замедляют привлечение средств на реконструкцию аэродромов, но все заявленные до 2030 года планы будут выполнены, сообщил "Интерфаксу" первый замминистра транспорта Валентин Иванов.

"Действительно, высокая процентная ставка несколько замедляет объем привлечения средств, тем не менее мы видим, что заявленные объемы, которые спланировали - мы их до 2030 года реализовываем. И те проекты, которые у нас в рамках государственно-частного партнерства должны реализовываться, мы их сейчас структурируем, готовим к заключению", - сказал он.

Проблему высоких ставок финансирования инфраструктурных проектов, в том числе в аэропортовой сфере, ранее несколько раз обозначал основатель холдинга "Новапорт" (управляет 26 региональными аэропортами) Роман Троценко. Компания продолжит инвестиции в уже начатые проекты, однако в новые - приостановит, говорил он "Интерфаксу". Их реализация отложена "до тех времен, когда заимствования будут более доступны".

Ранее сообщалось, что в 2025-2030 годах "Новапорт" планирует инвестировать в строительство и реконструкцию своих аэропортовых терминалов порядка 67 млрд руб. Наряду с другими частными операторами компания также будет участвовать в концессионных соглашениях по развитию аэродромной инфраструктуры, которая принадлежит государству. Всего до 2030 года через концессию планируется обновить 28 аэродромов, сообщали в Росавиации. Реконструкция предполагается по дифференцированному подходу, рекомендованному Минэкономразвития: с софинансированием из средств федерального бюджета от 20% до 90% от стоимости проекта в зависимости от пассажиропотока аэропорта.

Сообщалось, что государство в 2025-2027 годах планирует выделить на такие проекты более 50,5 млрд руб. При этом источником возврата средств, вложенных концессионером, как ожидается, будет инфраструктурный сбор с авиакомпаний. До июня 2025 года планируется подготовить необходимую нормативную базу, заявляла замглавы Росавиации Наталья Андрианова. Величина инфраструктурного сбора является "производной от тех ставок финансирования, которые будут доступны на рынке", отмечал в свою очередь Троценко.