Суд в Курске заочно арестовал двух журналистов из США за пересечение границы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска заочно арестовал двух журналистов из США по делу о незаконном пересечении российской границы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания журналистов на территории РФ или с момента экстрадиции", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вместе с другими неустановленными лицами Янг Флетчер и Дисс Катрин, следуя с территории Украины, въехали в Российскую Федерацию для съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года ВСУ в Суджанский район Курской области.

Им заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК (незаконное пересечение российской границы). Они объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.