Журналист из Германии заочно арестован в РФ за незаконное пересечение госграницы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска по ходатайству регионального пограничного управления ФСБ заочно арестовал немецкого журналиста, который незаконно въехал на территорию Курской области, сообщает в среду объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"Гражданин Германии Коннолли Николас Симон с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, незаконно пересек государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовал на территорию Суджанского района Курской области", - говорится в сообщении.

Журналисту, который объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.