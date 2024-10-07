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Журналистов из Италии заочно арестовали за незаконное пересечение границы в Курской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Курска по ходатайству пограничного управления ФСБ России по региону заочно арестовал итальянских журналистов Симоне Траини и Стефанию Баттистини, которые незаконно въехали из Украины на территорию РФ для съемки репортажа о нападении Украины на Курскую область, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в понедельник.

"Оператор Симоне Траини и репортер Стефаниа Баттистини с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехали в Российскую Федерацию с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники", - говорится в сообщении.

В РоссииФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы уже против 14 иностранных журналистовЧитать подробнее

После незаконного пересечения госграницы РФ Траини и Баттистини на транспортном средстве вооруженных формирований Украины проследовали в Суджу Курской области, уточняет пресс-служба.

Итальянским журналистам, которые объявлены в межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.

Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что ФСБ в конце августа возбудила дела о незаконном пересечении госграницы в отношении 14 иностранных журналистов, среди которых были итальянские репортеры Симоне Траини и Стефаниа Баттистини. Все они снимали репортажи и иные материалы в Судже в Курской области в момент нахождения там украинских военных.

РФ Италия Курская область Симоне Траини Стефания Баттистини
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