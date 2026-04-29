Поиск

Воевавший за Украину американец заочно приговорен в РФ к 13 годам заключения

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В России 32-летний гражданин США Майкл Кит Гарсиа Бригола заочно приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщил СКР.

Бригола признан виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте (по ч. 3 ст. 359 УК).

"Следствием и судом установлено, что с марта 2022 года до зимы 2023 года Бригола в качестве наемника в составе Интернационального легиона за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. До этого он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием и необходимым специальным снаряжением", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, "за указанные действия наемник получил вознаграждение в размере, превышающем 675 тысяч рублей".

"В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в надзорном ведомстве.

Суд назначил Бриголе заочно 13 лет колонии строгого режима, осужденный заочно арестован и объявлен в международный розыск.

США СКР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9172 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1956 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов