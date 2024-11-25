Переговоры о возвращении с Украины жителей Курской области продолжаются

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры об организации возвращения с Украины в Россию жителей Курской области продолжаются по определенным каналам, делается все для их возвращения на родину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные договоренности являются результатами очень сложных переговоров, эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются, делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину", - сказал он.

23 ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в родной регион вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных на территорию Украины в августе. Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что это стало результатом долгих и кропотливых переговоров, людей вывозили через Белоруссию, и поблагодарил за решение вопроса федеральные власти, Москалькову и представителей российского Красного Креста.