Омбудсмены РФ и Украины пообщались с военнопленными с обеих сторон

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

"Вчера состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Совместно пообщались с военнопленными с обеих сторон, обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских, воссоединение семей", - написала Москалькова в своем телеграм-канале во вторник.

Минобороны РФ ранее заявило, что 30 декабря в результате переговорного процесса из украинского плена возвращены 150 российских военных. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ.