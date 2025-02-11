Москалькова заявила о работе РФ с Украиной по гумкоридору для жителей Курской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - С Киевом ведется работа по вопросу возможного открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, находящихся на удерживаемой украинскими силами территории, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы работаем с Украиной по этому вопросу самым плотным образом вместе с Международным комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса", - сказала Москалькова во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о перспективе открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление Владимира Зеленского о гуманитарном коридоре для жителей Курской области, которые находятся в занятых ВСУ районах, ответил, что "Россия делает всё возможное для того, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, оккупированной силами режима (в Киеве)".