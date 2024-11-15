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Москалькова обратилась к Минобороны за разъяснением механизма демобилизации

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека обратилась к Минобороны с просьбой прояснить механизм демобилизации военнослужащих.

По ее словам, призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации того или иного военнослужащего, оно доводится до командира воинской части, а у того нет механизма демобилизации.

"Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?" - спросила Москалькова заместителя начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александра Серговенцева, который выступил на состоявшемся в пятницу заседании совета.

"Я понимаю, что это не совсем ваше, это кадровая служба Минобороны", - заметила омбудсмен.

Серговенцев согласился, уточнив, что передаст этот вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны.

Минобороны РФ Татьяна Москалькова Александр Серговенцев
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