Путин поручил провести ревизию нормативной базы перевозки нефти и нефтепродуктов

Президент также поручил проверить состояние парка танкеров

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил провести ревизию нормативной базы, регламентирующей морскую и речную перевозку нефти и нефтепродуктов, а также состояние парка танкеров.

"Виталий Геннадиевич (вице-премьер Виталий Савельев - ИФ), у меня просьба, несколько вопросов рассмотреть отдельно, уделить им отдельное внимание. ... необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующую морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства, проверить состояние танкерного флота", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Кроме того, президент поручил провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий подобных произошедшей с танкерами в Черном море техногенных аварий.

"Ясно, что эта работам комплексная, она затрагивает сразу деятельность целого ряда ведомств, вот вам с позиции заместителя председателя правительства будет это сделать "с руки", что называется. Поэтому я прошу все это организовать, а потом отдельно доложить по каждой из названных мной позиций", - сказал Путин.