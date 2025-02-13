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На корпусе танкера в порту Усть-Луга обнаружено третье повреждение

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Водолазы Морспасслужбы продолжают обследовать правый борт поврежденного из-за взрыва в машинном отделении танкера Koala (флаг Антигуа и Барбуда) в порту Усть-Луга, обнаружено третье повреждение корпуса, сообщает Росморречфлот.

Кроме того, специалисты Морспасслужбы разработали технологии заделки повреждений на левом борту танкера и предоставили чертежи с размерами пробоин.

Ведется подготовка к откачке мазута с танкера. Сотрудники терминала Усть-Луга устанавливают паропровода для прогрева груза, идет наладка оборудования. Специалисты Морспасслужбы прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега, учитывая наличие воды в машинном отделении судна.

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"Аварийное судно обоновано. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. В район происшествия прибыло аварийно-спасательное судно "Спасатель Карев" Балтийского филиала Морспасслужбы, которое в случае необходимости готово приступить к ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила в воскресенье, что на борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе. Грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет.

Как сообщалось, судовладелец танкера Koala - Dahila International Co. - должен в срок не позднее трех месяцев принять меры по удалению из акватории порта поврежденного судна.


Усть-Луга Koala
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