Морспасслужба откачала весь мазут с аварийного танкера Koala

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Портовые буксиры вывели аварийное судно Koala (под флагом Антигуа и Барбуды) от причала морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) на открытую воду, сообщает телеграм-канал Морспасслужбы.

"Сейчас танкер находится на якорной стоянке в акватории порта, на судне продолжаются ремонтно-восстановительные работы судовых систем и систем жизнеобеспечения экипажа", - говорится в сообщении.

Ранее груз с аварийного судна, чуть менее 130 тыс. тонн мазута, был полностью откачан в емкости нефтеналивного терминала и танки специально определенного для этих целей танкера. Для перекачки мазут нагрели до пластичного состояния.

"Экипаж танкера Koala и спасатели Морспасслужбы проводят контроль герметичности заделанных повреждений корпуса аварийного судна. Продолжается очистка грузовых танков от остатков мазута и дегазация трюмов", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время будет определено буксирное судно, которое доставит танкер Koala к причалу судоремонтного завода в Петербурге.

В акватории порта Усть-Луга на случай аварийного разлива нефтепродуктов дежурят спасательные суда Балтийского филиала Морспасслужбы "Спасатель Карев" и "Водолаз Чабаненко".

Пресс-служба Росморречфлота сообщила 9 февраля, что на борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе. Грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного в танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.