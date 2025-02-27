Суд оштрафовал владельца танкера "Волгонефть 212" на 30 тысяч рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края постановил привлечь ООО "Кама Шиппинг" - владельца танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судна, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Об этом из суда сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил привлечь ООО "Кама Шиппинг" (...) к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Назначить наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей", - сказал судья.

Ранее в суде представитель Новороссийской транспортной прокуратуры объяснял, что владельцу судна "Волгонефть 212" вменяется нарушение требований технических регламентов, утвержденных постановлениями правительства, в соответствии с которыми, эксплуатировать суда смешанного типа "река-море" в отсутствие или с нарушением соответствующих требований, прописанных в документах, запрещено. У судна компании имелся ограниченный район и сезон плавания (до 30 ноября), однако вопреки истечению срока сезона и с нарушением района плавания эксплуатация судна компании продолжилась в декабре.

"Судно с 30 ноября до момента крушения не имело действующих судовых документов Российского классификационного общества. Сезон плавания был нарушен, он закончился еще в ноябре. Вместе с тем, судно продолжило эксплуатацию в Азовском и Черном море в декабре. Так, 3 декабря судно совершило переход через Керченский пролив и находилось в акватории Черного моря до 15 декабря в нарушение требований классификационных документов. 15 декабря судно стало терпеть бедствие и затонуло", - сказал представитель истца.

"Исходя из документов судовладелец был осведомлен о нахождении судна с нарушением сезона и места плавания в акваториях морей. Но несмотря на это, общество не предприняло мер по перемещению судна в безопасный район",- добавил он.

В результате была создана угроза жизни и здоровью экипажа судна "Волгонефть 212", а также Черному морю.

Представитель ответчика на прениях заявил, что судно 18 ноября встало на якорь для дальнейшей выгрузки в судно-накопитель. Оставалось еще 10 дней до окончания сроков действия разрешительных документов. Вместе с тем, судно-накопитель отказалось принимать груз в установленные сроки, нарушив действие договора. По его словам, компания получила разрешение на разовый выход судна в море для того, чтобы выгрузиться.

"Мы полагаем, что судовладелец предпринял все возможные меры для соблюдения техрегламента. (...) Компания неоднократно запрашивала разрешение на выход из опасного района, но капитан морского порта "Кавказ" разрешения не давал", - отметил представитель компании "Кама Шиппинг".

Представитель "Кама Шиппинг" в суде говорил, что причиной крушения танкера стали погодные условия: "Само крушение произошло в результате шторма, форс-мажорных обстоятельств, которые предугадать невозможно". По его словам, компания неоднократно запрашивала разрешение на выход из опасного района, но капитан морского порта "Кавказ" разрешения не давал, и не выдавал разрешения на выход в убежище.

Заявление Новороссийской прокуратуры о привлечении к административной ответственности ООО "Кама Шиппинг" было принято к производству 14 января 2025 года.

В Межрегиональном территориальном управлении Ространснадзора по Южному федеральному округу "Интерфаксу" заявляли, что аварии, произошедшие в Керченском проливе, классифицированы как очень серьезные. Были созданы комиссии по их расследованию. В отношении владельцев танкеров - ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" - проводятся внеплановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, по результатам которых лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Проверка Ространснадзора установила, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории.