Владелец танкера "Волгонефть 212" назвал причиной крушения форс-мажорные обстоятельства

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 27 февраля основные слушания по заявлению Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности ООО "Кама Шиппинг" - владельца танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, передает корреспондент "Интерфакса".

На заседании представитель истца сообщил, что компания привлекается к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП (нарушение требований техрегламентов).

По его словам, компании - владельцу судна "Волгонефть 212" вменяется нарушение требований технических регламентов, утвержденных постановлениями правительства, в соответствии с которыми, эксплуатировать суда смешанного типа "река-море" в отсутствие или с нарушением соответствующих требований, прописанных в документах, запрещено. У судна компании имелся ограниченный район и сезон плавания (до 30 ноября). Вместе с тем, условиях истечения срока сезона и с нарушением района плавания эксплуатация судна компании продолжилась в декабре.

Представитель ответчика заявил ходатайство об истребовании доказательств, просил запросить запись переговоров экипажа судна, потерпевшего крушение в Керченском проливе, у Азово-Черноморского бассейнового водного управления ФГУП "Росморпорт".

Представитель прокурора возражал против ходатайства, отметив, что записи переговоров не несут доказательной базы. В итоге суд отказал в удовлетворении ходатайства и продолжил заседание.

Представитель "Кама Шиппинг" в суде сообщил, что причиной крушения танкера стали погодные условия. Вместе с тем, компания предпринимала попытки избежать этого.

"Само крушение произошло в результате шторма, форс-мажорных обстоятельств, которые предугадать невозможно", - сказал он.

По его словам, компания неоднократно запрашивала разрешение на выход из опасного района, но капитан морского порта "Кавказ" разрешения не давал, и не выдавал разрешения на выход в убежище.

Судья, выслушав доводы сторон, назначил разбирательство по существу на 27 февраля.

Заявление Новороссийской прокуратуры о привлечении к административной ответственности ООО "Кама Шиппинг" было принято к производству 14 января 2025 года.

В Межрегиональном территориальном управлении Ространснадзора по Южному федеральному округу "Интерфаксу" заявляли, что аварии, произошедшие в Керченском проливе, классифицированы как очень серьезные. Были созданы комиссии по их расследованию. В отношении владельцев танкеров - ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" - проводятся внеплановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, по результатам которых лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Проверка Ространснадзора установила, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории.