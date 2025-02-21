Владелец "Волгонефти 239" в апелляции обжаловал штраф в 300 тыс. рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе) подало две апелляционные жалобы на решения Арбитражного суда Краснодарского края, привлекшего компанию к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судов.

Согласно картотеке арбитражных дел, жалобы в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поданы 20 февраля, пока они не приняты к производству.

Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 февраля привлек к административной ответственности "Волгатранснефть", оштрафовав компанию на 300 тыс. рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 239". Компания привлечена к ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Истцом выступала Новороссийская транспортная прокуратура.

В своей позиции истец отмечал, что у судна "Волгонефть 239" смешанного типа "река-море" имелся ограниченный район и сезон плавания - до 30 ноября. Вместе с тем, в условиях истечения срока сезона и с нарушением района плавания эксплуатация танкера компании продолжалась, что создало угрозу жизни и здоровью членов экипажа и окружающей среде.

Компании было предоставлено разрешение на разовый выход в Черное море. По мнению прокуратуры, получение разрешения на разовый выход судна в море является исключительным случаем и применяется, когда судно терпит бедствие. Однако в данном случае "Волгатранснефть" разовым разрешением искусственно продлевала возможность плавания с грузом на борту в условиях истечения сроков разрешительных документов.

Ответчик в суде свою вину не признал, отмечая, что компания имела разрешение на разовый выход в море для выгрузки груза.

"5 декабря судно было поставлено в караван и вышло в Черное море по вызову судна-накопителя. Судно вышло в Черное море, погода была прекрасная до 14 числа. Мы пришли на разгрузку, а нас опять не приняли, потому что судно-накопитель оказалось не готово принять груз. Позже произошла авария. Мы полагаем, что всю вину возлагать на судовладельца в данной ситуации не совсем корректно, потому что, во-первых, 5 декабря судно выпускалось по указанию капитана порта Кавказ. Был разрешен переход в составе каравана, а после перехода через Керченский пролив судно, не разгрузившись, уже не могло вернуться обратно в Азовское море ни при каких обстоятельствах", - поясняла журналистам представитель ответчика Ольга Паутова.

"Мы все-таки будем пытаться доказывать отсутствие вины общества во вменяемом правонарушении. Вина доказывается тогда, когда судовладелец имеет возможность выполнить требования закона, но не выполнил их. Мы же ссылались в суде на то, что у нас не было возможности выполнить данные требования закона", - отмечала она.

Арбитражный суд Краснодарского края также 13 февраля привлек "Волгатранснефть" к административной ответственности в виде штрафа в 300 тыс. рублей за нарушение требований техрегламентов по ч.2 ст.14.43 КОАП при эксплуатации в Керченском проливе еще одного судна компании - "Прикамье". По данным прокуратуры, в нарушение требований техрегламентов, утвержденных постановлениями правительства, судно типа "река-море" эксплуатировалось в декабре, хотя сезон плавания для подобных судов в Керченском проливе ограничен 20 ноября. В результате создана угроза жизни и здоровью экипажа судна "Прикамье", а также экологии.

Ответчик на заседании сообщал, что у компании было достаточно времени (6 дней) для того, чтобы осуществить выгрузку до окончания сезона плавания, однако судно-накопитель отказалось принимать груз, чем нарушило сроки договора.

ЧП с танкерами

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ЮФО) "Интерфаксу" заявляли, что аварии, произошедшие в Керченском проливе, классифицированы как очень серьезные. Были созданы комиссии по их расследованию. В отношении владельцев танкеров – ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" - проводятся внеплановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, по результатам которых лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Также действует федеральный режим ЧС.