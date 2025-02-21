Поиск

Владелец "Волгонефти 239" в апелляции обжаловал штраф в 300 тыс. рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе) подало две апелляционные жалобы на решения Арбитражного суда Краснодарского края, привлекшего компанию к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судов.

Согласно картотеке арбитражных дел, жалобы в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поданы 20 февраля, пока они не приняты к производству.

Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 февраля привлек к административной ответственности "Волгатранснефть", оштрафовав компанию на 300 тыс. рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 239". Компания привлечена к ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Истцом выступала Новороссийская транспортная прокуратура.

В своей позиции истец отмечал, что у судна "Волгонефть 239" смешанного типа "река-море" имелся ограниченный район и сезон плавания - до 30 ноября. Вместе с тем, в условиях истечения срока сезона и с нарушением района плавания эксплуатация танкера компании продолжалась, что создало угрозу жизни и здоровью членов экипажа и окружающей среде.

Компании было предоставлено разрешение на разовый выход в Черное море. По мнению прокуратуры, получение разрешения на разовый выход судна в море является исключительным случаем и применяется, когда судно терпит бедствие. Однако в данном случае "Волгатранснефть" разовым разрешением искусственно продлевала возможность плавания с грузом на борту в условиях истечения сроков разрешительных документов.

Ответчик в суде свою вину не признал, отмечая, что компания имела разрешение на разовый выход в море для выгрузки груза.

"5 декабря судно было поставлено в караван и вышло в Черное море по вызову судна-накопителя. Судно вышло в Черное море, погода была прекрасная до 14 числа. Мы пришли на разгрузку, а нас опять не приняли, потому что судно-накопитель оказалось не готово принять груз. Позже произошла авария. Мы полагаем, что всю вину возлагать на судовладельца в данной ситуации не совсем корректно, потому что, во-первых, 5 декабря судно выпускалось по указанию капитана порта Кавказ. Был разрешен переход в составе каравана, а после перехода через Керченский пролив судно, не разгрузившись, уже не могло вернуться обратно в Азовское море ни при каких обстоятельствах", - поясняла журналистам представитель ответчика Ольга Паутова.

"Мы все-таки будем пытаться доказывать отсутствие вины общества во вменяемом правонарушении. Вина доказывается тогда, когда судовладелец имеет возможность выполнить требования закона, но не выполнил их. Мы же ссылались в суде на то, что у нас не было возможности выполнить данные требования закона", - отмечала она.

Арбитражный суд Краснодарского края также 13 февраля привлек "Волгатранснефть" к административной ответственности в виде штрафа в 300 тыс. рублей за нарушение требований техрегламентов по ч.2 ст.14.43 КОАП при эксплуатации в Керченском проливе еще одного судна компании - "Прикамье". По данным прокуратуры, в нарушение требований техрегламентов, утвержденных постановлениями правительства, судно типа "река-море" эксплуатировалось в декабре, хотя сезон плавания для подобных судов в Керченском проливе ограничен 20 ноября. В результате создана угроза жизни и здоровью экипажа судна "Прикамье", а также экологии.

Ответчик на заседании сообщал, что у компании было достаточно времени (6 дней) для того, чтобы осуществить выгрузку до окончания сезона плавания, однако судно-накопитель отказалось принимать груз, чем нарушило сроки договора.

ЧП с танкерами

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ЮФО) "Интерфаксу" заявляли, что аварии, произошедшие в Керченском проливе, классифицированы как очень серьезные. Были созданы комиссии по их расследованию. В отношении владельцев танкеров – ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" - проводятся внеплановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, по результатам которых лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Также действует федеральный режим ЧС.

ЗАО "Волгатранснефть" Волгонефть 239 Ространснадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сервис Steam по требованию РКН заблокировал для россиян игру Desert Stalker

Сервис Steam по требованию РКН заблокировал для россиян игру Desert Stalker

Иноагентами признаны Жанна Агалакова и Антон Лирник

Иноагентами признаны Жанна Агалакова и Антон Лирник

Вице-губернатор Ростовской области Рачаловский отправлен под домашний арест

Военная операция на Украине

Мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Оформление шенгенских виз для россиян стоило в 2024 году 120-130 евро

Путин назвал "Орешник" и "Авангард" результатом работы над новыми материалами

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

В Эр-Рияде Россия не ставила вопрос об отводе инфраструктуры НАТО с востока Европы

Кремль считает преждевременным подводить итоги спецоперации

Кремль считает преждевременным подводить итоги спецоперации
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2181 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5890 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });