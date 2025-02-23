Небольшие выбросы мазута обнаружили на нескольких пляжах Анапы
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы обнаружили незначительные выбросы мелкой фракции мазута на пляжах Джемете и возле оздоровительного центра "Премьера" в Анапе, сообщает в воскресенье оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что неподалеку от детского лагеря "Жемчужина России" из-за сильного ветра на берегу обнажились застывшие капли мазута, которые до этого находились под слоем песка.
Новые выбросы убирают в первую очередь, затем представители муниципалитетов продолжают очистку основной территории пляжей.
15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.
На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.