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Небольшие выбросы мазута обнаружили на нескольких пляжах Анапы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы обнаружили незначительные выбросы мелкой фракции мазута на пляжах Джемете и возле оздоровительного центра "Премьера" в Анапе, сообщает в воскресенье оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что неподалеку от детского лагеря "Жемчужина России" из-за сильного ветра на берегу обнажились застывшие капли мазута, которые до этого находились под слоем песка.

Новые выбросы убирают в первую очередь, затем представители муниципалитетов продолжают очистку основной территории пляжей.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 23 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край
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