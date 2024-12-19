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Бывший посол РФ в США Антонов стал советником Костина в ВТБ

Бывший посол РФ в США Антонов стал советником Костина в ВТБ
Анатолий Антонов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Анатолий Антонов, до недавнего времени занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в США, назначен советником президента - председателя правления ВТБ Андрея Костина, сообщил банк.

В этой должности он сосредоточится "на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС", говорится в релизе.

Антонов и Костин, в прошлом также работавший в структуре МИДа, дипломатическую карьеру начали почти одновременно - в конце 1970-х годов. В МИДе Антонов с 2004 года возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения, а с 2011 года в статусе замминистра обороны отвечал за вопросы международного военного сотрудничества.

В 2016 году назначен заместителем министра иностранных дел РФ, а в 2017 году был направлен послом в США. 10 октября 2024 года президент Владимир Путин своим указом освободил Антонова от обязанностей посла.

ВТБ США Анатолий Антонов Андрей Костин
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