В Челябинске арестован второй сотрудник "Макфы" по делу о взятке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал до 27 апреля директора по закупкам и снабжению АО "Макфа" Владлена Торшина, которому вменяется ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере)", сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ранее в этот день на такой же срок был арестован начальник службы закупа зерна компании Иван Тофан. Сообщалось, что суд отказал его защите в помещении его под домашний арест или освобождении под залог. Тофану также вменяют ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 УК.

Уголовные дела возбудили в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна "Макфы", подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также менеджера службы закупа зерна компании, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, намеревались получить от представителя коммерческой организации взятку на общую сумму не менее 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после получения первой части взятки в размере более 1 млн рублей посреднику из числа менеджеров АО "Макфа".

Накануне в "Макфе" сообщили, что задержан директор по закупкам компании Паршин. Паршин начал работать в "Макфе" еще при прежних собственниках.

Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года по иску Генпрокуратуры обратил "Макфу" и связанные с нею компании в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали 33 юрлица и 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также члены их семей - Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В иске Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

После принятия судебного решения все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, а в июле 2024 года - в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики пытались оспорить решение о национализации "Макфы", однако их апелляции, а затем кассации были отклонены.

Сейчас решение обжаловано в Верховном суде России.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.