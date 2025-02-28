Начальника службы закупа зерна "Макфы" арестовали по делу о взятке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Тракторозаводский районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения начальнику службы закупа зерна АО "Макфа" Ивану Тофану по делу о покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в райсуде.

"Заключили под стражу до 27 апреля 2025 года. Защите в залоге и домашнем аресте отказали. Вменяют ему ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, следственными органами следственного управления СКР по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна "Макфы", подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также менеджера службы закупа зерна компании, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, намеревались получить от представителя коммерческой организации взятку на общую сумму не менее 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы.

Они были задержаны правоохранительными органами после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей посреднику из числа менеджеров АО "Макфа".

Накануне в "Макфе" сообщили, что задержан директор по закупкам компании Владлен Паршин. Паршин начал работать в "Макфе" еще при прежних собственниках.

Центральный районный суд Челябинска в мае прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали 33 юрлица и 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Белоусов, а также члены их семей - Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

После принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, а в июле 2024 года - в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики пытались оспорить решение о национализации "Макфы", однако их апелляции, а затем кассации были отклонены. В настоящее время решение обжаловано в Верховном суде РФ.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ.