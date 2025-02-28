Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Должностные лица АО "Макфа" задержаны в Челябинске по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщает СКР.

"Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна акционерного общества "Макфа", подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также менеджера службы закупа зерна (компании - ИФ), подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, намеревались получить от представителя коммерческой организации взятку в виде денег на общую сумму не менее 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы.

Они были задержаны правоохранительными органами после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей посреднику из числа менеджеров АО "Макфа", сообщает СКР.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следователем СК России проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения фигурантам и избрании в отношении них меры пресечения.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, следствие считает, что подобные схемы использовались руководителем при прежнем собственнике. "После того, как компания была передана государству, она (схема - ИФ) была раскрыта, взяточничество пресекли", - сказал собеседник агентства.

Накануне "Интерфаксу" в "Макфе" сообщили, что задержан директор по закупкам компании Владлен Паршин.

Паршин начал работать в "Макфе" еще при прежних собственниках.

Ситуация вокруг "Макфы"

Как сообщалось, Центральный районный суд Челябинска в мае прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали 33 юрлица и 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Белоусов, а также члены их семей - Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

После принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, а в июле 2024 года - в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики пытались оспорить решение о национализации "Макфы", однако их апелляции, а затем кассации были отклонены.

В настоящее время решение обжаловано в Верховном суде РФ.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ.