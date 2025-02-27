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В Челябинске задержали директора по закупкам "Макфы"

В Челябинске задержали директора по закупкам "Макфы"
Фото: РИА Новости/РИА Новости

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали 27 февраля директора по закупкам АО "Макфа" Владлена Паршина, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Компания готова подтвердить задержание господина Паршина. Когда у компании будет четкое понимание о причинах задержания, то мы примем решение о возможности более подробного комментария. Пока это для нас большая неожиданность", - сказали в пресс-службе "Макфы".

Там добавили, что топ-менеджер занимается организацией закупок зерна.

Правоохранительные органы эту информацию пока не прокомментировали.

Паршин начал работать в "Макфе" еще при прежних собственниках.

Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали 33 юрлица и 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также члены их семей - Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В иске Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

После принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, а в июле 2024 года - в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики пытались оспорить решение о национализации "Макфы", однако их апелляции, а затем кассации были отклонены.

В настоящее время решение обжаловано в Верховном суде России.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

Генпрокуратура Макфа Челябинск Вадим Белоусов Михаил Юревич Владлен Паршин
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