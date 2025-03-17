Бывшие владельцы "Макфы" оспаривают решение о взыскании 19,7 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Бывшие владельцы АО "Макфа" и связанные с ними лица подали в Челябинский областной суд апелляционные жалобы на принятое по иску Генпрокуратуры решение о солидарном взыскании с них 19,74 млрд рублей, сообщает телеграм-канал адвоката Игоря Трунова (представляет интересы нескольких ответчиков по делу).

Так, оспорено решение Центрального районного суда Челябинска от 23 января 2025 года, который удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры об изъятии дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ответчиками с 2002 по 2024 годы, а также обращении в доход государства доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт". "Ответчики просят принять по делу новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований заместителя генпрокурора", - говорится в сообщении.

Трунов уточнил "Интерфаксу", что апелляции подали все ответчики по делу.

В ноябре 2024 года Генпрокуратура подала иск к экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу (бывший основной собственник "Макфы") и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову (участвовал в управлении "Макфой"), членам их семей, связанным с ними лицам, о взыскании 18,171 млрд рублей, а также доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт". Первоначально по делу было 13 ответчиков, впоследствии был привлечен еще один ответчик, в связи с чем сумма к взысканию выросла до 19,74 млрд рублей. Прокуратура настаивала на взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы, как имущества, полученного коррупционным путем и подлежащего обращению в доход государства. В рамках дела были приняты обеспечительные меры - арестованы деньги и имущество ответчиков. Суд в январе этого года удовлетворил иск Генпрокуратуры.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

Ответчиками, помимо "Макфы", по тому иску выступали 33 юрлица, а также 13 физических лиц. В их числе - Юревич, Белоусов, члены их семей. Решение суда было принято к немедленному исполнению.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России