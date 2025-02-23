Федеральный центр выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям курского приграничья

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о выделении 44 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ для вынужденных переселенцев из приграничных районов региона.

"Благодарю федеральный центр за оперативное и такое необходимое для курян исполнение поручения Президента (...) более 112 тыс. курян, которые оказались в трудной ситуации из-за наступления ВСУ, начнут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей. Соответствующее постановление Правительства было подписано сегодня (...) Выделение почти 44 млрд рублей из резервного фонда Правительства - это огромный вклад в восстановление комфортной жизни курян. Этот вопрос был взят на контроль на самом высоком уровне", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в воскресенье.

Решение о выделении по 65 тыс. рублей на каждого человека, вынужденно покинувших жилье в курском приграничье, было принято 18 февраля на совещании у президента РФ Владимира Путина.