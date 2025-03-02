Что произошло за день: воскресенье, 2 марта

Победитель президентских выборов в Абхазии, стрельба в ТЦ в Мытищах, выплаты жителям приграничья Курской области, посадка аппарата Blue Ghost на Луне

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бадра Гунба стал победителем во втором туре президентских выборов в Абхазии.

- Четыре человека пострадали в ТЦ в Мытищах при стрельбе из-за конфликта, возникшего между посетителем и охраной. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

- Жители приграничных районов Курской области, потерявшие имущество, будут ежемесячно получать по 65 тыс. руб. начиная уже с этого воскресенья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

- Израиль прекратил пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа после завершения первой фазы договора об обмене заложников.

- Космический аппарат Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace совершил посадку на Луну и передал на Землю первый кадр.

- Роспотребнадзор заявил, что риск завоза лихорадки денге в РФ высок, но опасность распространения заболевания отсутствует.

- "Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" и теперь занимает второе место в РПЛ.