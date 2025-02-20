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Около 40 млрд руб. выделят на помощь утратившим имущество жителям Курской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство выделяет порядка 40 млрд рублей для организации дополнительных выплат жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Президент провел совещание с членами правительства, особое внимание уделил поддержке жителей Курской области. Поручил предоставлять всем, кто полностью утратил свое имущество первой необходимости, по 65 тысяч рублей ежемесячно дополнительно к той помощи, которую люди уже получают. Соответствующий вопрос сегодня в повестке, выделим на осуществление этих выплат порядка 40 млрд рублей, что станет финансовым подспорьем для более чем 100 тысяч человек", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он напомнил слова президента, который отметил, что такие выплаты дадут возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать ремонты.

"Прошу министерство труда и социальной защиты держать на контроле организацию работы по оказанию помощи гражданам, чтобы люди своевременно получили положенные им средства", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Курская область
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