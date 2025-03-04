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Совфед создаст рабочую группу по доработке проекта о борьбе с интернет-мошенничеством

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - При Совете Федерации будет создана рабочая группа по доработке правительственного законопроекта о борьбе с интернет-мошенничеством, уже принятого Госдумой РФ в I чтении. Такое решение было принято на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики и Совета по развитию финансового рынка при СФ РФ.

"Здесь много дельных предложений, но еще больше вопросов, на которые срочно нужно искать ответы, - сказал в ходе заседания сенатор, председатель комитета СФ РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. - Я считаю, что быстро его принять целиком вряд ли возможно".

По мнению сенатора, ряд положений законопроекта потребует времени на серьезную проработку на уровне ведомств и подзаконных актов. По словам Клишаса, дополнительной проработки требует понятийный аппарат, представленный в законопроекте, требуют изучения замечания о возможном противоречии некоторых положений законопроекта Конституции РФ.

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На последнее, в ходе заседания, указала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. По ее словам, положениям Конституции РФ может противоречить реализация положений законопроекта, предусматривающих сбор сигнатур голосов граждан, а также автоматическое распознавание ключевых слов в речи абонентов.

В свою очередь заместитель главы Минцифры Александр Шойтов указал, что законопроектом предлагается только "сбор голосов" мошенников, которых таковыми признали, установили правоохранительные органы.

Также в ходе заседания предлагалось изучить и скорректировать положения законопроекта, которые технически не реализуемы. В том числе, в части маркировки звонков и запрета использования иностранных мессенджеров.

При этом участники заседания, в целом, согласились с необходимостью принятия этого законопроекта, поскольку ущерб от действий мошенников постоянно растет.

"Объем наносимого ущерба, по нашей оценке, не менее 160 миллиардов (рублей - ИФ) только прямого ущерба, а по отдельным оценкам – это примерно 250 миллиардов в год", - отметил статс-секретарь - замминистра цифрового развития Иван Лебедев.

Как сообщалось, правительство РФ внесло законопроект "О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" на рассмотрение Госдумы в середине февраля.

В числе прочего законопроектом закрепляется возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами. Также предлагается введение новых обязательных правил по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник, говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предусмотрено введение запрета сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи и иным субъектам, указанным в законопроекте, общаться с гражданами и клиентами через мессенджеры, что "будет способствовать распознаванию мошенничества при поступлении соответствующих звонков или сообщений через мессенджеры", говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается установить обязанность информирования абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи о получении вызова, инициированного с использованием интернета или за рубежом РФ путем индикации такого вызова на мобильном устройстве абонента в момент получения вызова.

Проект закона предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам.

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Кроме того, предлагается установить полномочия государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности государства, на получение по запросу сведений из информационных систем операторов связи с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Проект закона предлагает установить для операторов связи обязанность по предоставлению уполномоченному государственному органу запрашиваемых сведений.

Предусматривается урегулирование деятельности операторов связи по оказанию услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций (виртуальных АТС), а также средств связи, являющихся абонентскими терминалами пропуска трафика (SIM-боксов).

Кроме того, законопроект предлагает урегулировать использование абонентских станций (терминалов) иностранных спутниковых систем связи и (или) широкополосного доступа в сеть интернет, а также установить возможность досудебного ограничения доступа к информационным ресурсам сети интернет, распространяющим информацию о незаконных реализации и использовании таких абонентских станций на территории РФ.

Внесенный правительством РФ проект закона также предусматривает, что владелец агрегатора информации о товарах и услугах с доступом в течение суток более 100 тыс. пользователей интернета, находящихся на территории РФ, обязан не допускать использования иностранных мессенджеров "для обмена голосовой информацией, текстовыми сообщениями, изображениями, звуками, видео- или иными электронными сообщениями между лицом, действующим от имени владельца агрегатора информации о товарах (услугах), и пользователем такого агрегатора".

Использование лицом, действующим от имени владельца агрегатора с более 100 тыс. пользователей интернета, при исполнении своих служебных обязанностей российского сервиса обмена мгновенными сообщениями при осуществлении взаимодействия с пользователем такого агрегатора допускается после прохождения указанным лицом идентификации или аутентификации с использованием государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".

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