Правительство внесет в Думу три десятка мер по борьбе с телефонным мошенничеством

Законопроект предусматривает создание единой госинформсистемы "Антифрод"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство на заседании одобрило законопроект из около 30 мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, который в ближайшее время будет внесен для рассмотрения в Госдуму, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее в этот день уже упоминал этот законопроект. По его словам, в частности, "государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми", что "поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений". Кроме того, "вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают: от организации или с международного виртуального номера", а также у граждан появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, которые делаются без предварительного согласия человека. Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему, сказал он.

Как сообщает аппарат Григоренко, речь идет о внедрении государственной информсистемы (ГИС) "Антифрод", которая станет единой площадкой для информационного взаимодействия и обмена данными в режиме реального времени между банков, операторов связи, цифровых платформ и государственных органов, в том числе правоохранительных. В настоящее время ведется работа над созданием архитектуры платформы.

Законопроект объединяет около 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.

Так, пакетом поправок предлагается ввести возможность для граждан самостоятельно устанавливать запрет на международные звонки, что снизит риски мошенничества, так как злоумышленники часто используют иностранные номера. Кроме того, законопроект вводит возможность идентификации пользователей по биометрии при выполнении финансовых операций, "например, при оформлении микрозаймов или получении выписок из бюро кредитных историй". Биометрию можно будет использовать и в качестве дополнительной защиты личных кабинетов на маркетплейсах и других платформах, говорится в релизе.

"В целях повышения безопасности пользователей портала госуслуг планируется ввести обязательные интервалы между сообщениями при смене пароля. После запроса на изменение пароля пользователь будет получать предупреждение о возможных мошеннических действиях, а затем, через 10-15 минут, сам код подтверждения. Это нововведение направлено на снижение рисков, связанных с "искусственной угрозой", которую создают злоумышленники, заставляя жертву действовать поспешно. Благодаря введению временного интервала у пользователей появляется возможность осознать ситуацию и не поддаться уловкам мошенников", - говорится в сообщении.

Также, по информации аппарата, предлагается ввести функцию "автоматического" удаления старого номера телефона из личного кабинета Госуслуг и банковских приложений в случае прекращения договора с оператором связи.

"Это связано с тем, что операторы связи могут продавать или передавать неактивные номера новым пользователям. В результате существует риск, что старый номер попадет в руки мошенника, который сможет использовать его для доступа к личным кабинетам, в том числе для взлома аккаунтов через восстановление пароля", - поясняется в сообщении.

"Суть всех мошеннических схем сводится к одному - завоеванию доверия человека. Для этого злоумышленники используют различные уловки и манипуляции. Наши меры направлены на то, чтобы помочь людям избежать таких уловок. Мы подходим к проблеме комплексно и даем гражданам широкий набор инструментов для самозащиты в интернете. Они просты, но эффективны, многие доступны через портал "Госуслуги". В результате комплекс мер направлен на то, чтобы сформировать безопасную цифровую среду", - объяснил через пресс-службу Григоренко.