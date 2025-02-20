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ЦБ предложил ввести персональную ответственность занимающихся антифродом менеджеров банков

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России предлагает ввести персональную ответственность топ-менеджеров кредитных организаций, которые отвечают за организацию антифрод-процедур в банках, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, безусловно нужно повышать ответственность банков за то, чтобы в них были налажены все необходимые антифрод-процедуры.

"Банки много могут сделать, и надо сказать, что здесь не с чистого листа все начинается - для того, чтобы банки лучше отвечали, были уже приняты законы. В том числе, банки обязаны компенсировать человеку средства, если они перечислили эти средства на счет мошенников, которые есть в нашей базе данных", - сказала она.

"Мы предлагаем, в том числе, вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за антифрод-процедуры, потому что антифрод-процедуры в разных банках по-разному построены", - отметила Набиуллина.

По ее данным, в большинстве крупных банков такие процедуры по противодействию мошенничеству "очень хорошо работают". "Банки отбивают - вы можете посмотреть по доступной статистике - подавляющую часть таких попыток мошеннических действий", - сказала она.

Говоря об идее создания фонда компенсации клиентам, которые без добровольного согласия перевели мошенникам деньги, Набиуллина отметила, что ее можно обсуждать. Однако она обратила внимание, что есть сложность с введением безусловной материальной ответственности банков по случаям похищения средств с помощью социальной инженерии - нельзя "дать питательную почву для дополнительного мошенничества".

"Просто, может быть сговор мошенников и клиентов по выводу денег, что эти деньги были мошенническим образом выведены. Поэтому эти все риски нужно будет посмотреть и посмотреть дополнительные меры. Но основная часть были уже приняты законы, очень важные, по кредитному мошенничеству, в том числе. Они только начинают работать, посмотреть, как они работают и усиливать ответственность банков за соблюдение антифрод-процедур", - заключила председатель ЦБ.

Эльвира Набиуллина Банк России
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