Минцифры обсуждает ограничение голосового трафика в мессенджерах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры серьезно рассматривает инициативу операторов об ограничении голосового трафика в мессенджерах, несмотря на то, что она может привести к "определенному неудобству" пользователей, сообщил на форуме "Кибербезопасность в финансах" глава министерства Максут Шадаев.

"Очень сложно было представить еще год-полтора назад, что мы будем серьезно обсуждать инициативу операторов по ограничению голосового трафика в мессенджерах. Потому что, конечно, мы всегда за пользователя, за удобство, за конкуренцию", - сказал он.

"Но теперь объем преступности растет такими темпами, что, на самом деле, операторы предлагают. И мы эту инициативу достаточно серьезно рассматриваем, хотя мы понимаем, что она может привести к определенному неудобству", - добавил министр.

"Мы считаем, что летом мы уже реализуем запрет на рекламные спам-обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций и входящие для абонентов, будут идентифицированы", - сказал также Шадаев. Эти меры входят в разработанный правительством законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который был ранее внесен в Госдуму.

"Львиная часть из этого комплекса мер уже должна реализоваться в этом году. Несколько мер у нас уходит на следующий год. Поэтому перед нами стоит задача очень быстрого внедрения в том числе большой антифрод-платформы, про которую мы уже достаточно глубокую дискуссию ведем и проработка у нас на хорошем уровне", - рассчитывает глава Минцифры.

Правительство 13 февраля одобрило законопроект из около 30 мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, 15 февраля он был внесен для рассмотрения в Госдуму, сообщал аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

23 октября 2024 года руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил журналистам, что ведомство в рамках мер по борьбе с мошенничеством может прибегнуть к блокировке звонков через иностранные мессенджеры с целью исполнения ими требований законодательства. "Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер (по борьбе с мошенничеством - ИФ)", - сказал тогда Липов. Глава РКН отметил, что это вопрос отдельного регулирования и он будет обсуждаться.

24 декабря "Коммерсантъ" сообщил, что Минцифры и РКН обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах из-за активности мошенников. По словам источников газеты, рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.

Пресс-служба РКН в тот же день подтвердила, что обсуждается возможность ограничения голосового трафика в мессенджерах в качестве меры понуждения для исполнения ими требований по борьбе с мошенничеством.