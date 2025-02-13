Госслужбы и банки РФ не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с клиентами

Соответствующий законопроект подготовлен правительством РФ

Фото: Евгений Раазумны/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило законопроект о запрете государственным службам, банкам и операторам связи использовать иностранные мессенджеры при общении с клиентами, заявил премьер Михаил Мишустин.

На заседании правительства он сообщил о подготовленных кабинетом министров изменениях в законодательство, направленных на предотвращение доступа злоумышленников с помощью информационных технологий к сбережениям граждан.

"Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", - заявил Мишустин, говоря о предлагаемых изменениях.

"Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают: от организации или с международного виртуального номера. Информация, соответственно, будет отображаться на экране телефона", - продолжил премьер.

По словам главы правительства, у граждан появится возможность и отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, которые делаются без предварительного согласия человека. "Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему. На ее платформе, в том числе, станут собираться записи голосов тех, кто используют доверие граждан в корыстных целях", - сказал Мишустин.