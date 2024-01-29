ФАС разрешила "РусГидро" обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 г.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ФАС России разрешила ПАО "РусГидро" обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года. Об этом сообщил журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах Дня энергетики на ВДНХ.

"Запуск ценовой зоны (на Дальнем Востоке - ИФ) и выделение сетевых активов не совсем связаны. ФАС разрешила нам обеспечить выделение до 2025 года. Поэтому мы сейчас считаем различные модели разделения. Дальше ждем официального подтверждения запуска ценовой зоны", - сказал Бердников.

"РусГидро" владеет рядом электросетевых активов на Дальнем Востоке, который на данный момент входит в неценовую зону энергорынка. С июля 2023 года планируется включение Дальнего Востока во II ценовую зону энергорынка. В то же время закон об электроэнергетике запрещает совмещение деятельности по генерации и передаче электроэнергии.

Весной 2023 года ФАС России заявила, что разрабатывает план выделения из "РусГидро" электросетевых активов. В "РусГидро" тогда отвечали, что решение о судьбе этих активов будет за властями, но компания не хотела бы "дарить" какие-либо активы. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе выступления на ВЭФ-2023 сообщал, что компания получит переходный период. "Собственник определит, в какие сроки это можно сделать", - говорил Шульгинов.