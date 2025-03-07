РСПП рассчитывает на совещании с Новаком согласовать пересмотр сделок с собственностью

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей хотел бы законодательно зафиксировать правила определения сроков давности по нарушениям, связанным с приватизационными и другими имущественными сделками, а также рассмотрение таких нарушений в рамках Гражданского кодекса.

Как заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин, свою позицию относительно регулирования процессов деприватизации и защиты прав добросовестных собственников союз хотел бы представить на совещании с участием вице-премьера Александра Новака. Правительство по поручению президента со своей стороны тоже готовит предложения, срок их подготовки истекает на следующей неделе, напомнил он.

"У них (правительства - ИФ) на следующей неделе истекает срок подготовки доклада президенту. Но, честно говоря, сегодня я спрошу Александра Валентиновича (Новака - ИФ), попрошу провести совещание, чтобы нам можно было бы, так сказать, утрясти позицию. Мы сейчас исходим из того, что нам нужно, вообще-то говоря, гражданский оборот упорядочить. И речь идет не только о приватизации, о предприятиях, речь идет и о имуществе граждан и так далее", - заявил Шохин.

"Что считать сроком исковой давности по этим сделкам? Нам очень важно, чтобы приватизационные сделки были в поле гражданского кодекса как хозяйственные сделки и хозяйственные споры, а вовсе не рассматривались как нарушение нематериальных прав на комфортную жизнь, здоровье, благополучие и так далее, где сроков давности действительно нет. Но если это хозяйственный спор, то - Гражданский кодекс. И в Гражданском кодексе, наверное, для однозначного толкования нужно четко определить, когда наступает момент (начала нарушения - ИФ) - когда государственный, муниципальный орган или контрольно-надзорные правоохранительные органы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, то ли это дата нарушения, то ли это дата регистрации соответствующих прав, то ли иное событие", - описал чуть предложений РСПП.

"Мне кажется, что, если мы четко зафиксируем в законодательстве эту точку отчета, и кроме того, четко зафиксируем, что это хозяйственный спор, гражданская законодательство и так далее, дальше уже будут, на мой взгляд, однозначные толкования в судах, однозначные толкования при возбуждении соответствующих исков", - добавил он.

Шохин напомнил, что уже есть принятое в октябре 2024 года решение Конституционного суда, который дал полномочия правительству и законодателям соответствующие поправки в законодательство внести. "Но не обязал их это сделать. Поэтому сейчас самое главное, что заканчивается шестимесячный срок, когда традиционно постановление Конституционного суда инкорпорируется в законодательство. Нам не хотелось бы, чтобы правительство пропустило эту возможность", - отметил Шохин.