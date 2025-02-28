РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос регулирования процесса пересмотра приватизационных сделок на законодательном уровне может быть согласован с правительством до середины марта, когда, как ожидается, состоится ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, считает глава бизнес-объединения Александр Шохин.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли бизнес поднимать вопрос защиты прав добросовестных собственников при деприватизации на съезде, он сказал: "Честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы этот вопрос поднимался, потому что мы его поднимали год назад, и я хотел бы, чтобы он был уже реализован".

"Сейчас заканчивается срок подготовки предложений со стороны правительства. И у нас есть еще как минимум неделя для того, чтобы понять, согласовали мы эти позиции с правительством или требуется еще время. Если не удастся согласовать, придется этот вопрос поднять. Еще раз подчеркну, хотелось бы его урегулировать", - добавил Шохин, отметив, что надеется завершить согласование до съезда.

Съезд РСПП, как ожидается, состоится 18 марта в Московском международном доме музыки (ММДМ).

Предыдущий съезд прошел 25 апреля 2024 года. В нем по традиции принимал участие президент Владимир Путин. Тогда глава государства заявил, что о масштабном пересмотре приватизационных сделок в России речи не идет, а предметом рассмотрения прокуратуры становятся только случаи, "когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам". Позднее в рамках Петербургского международного экономического форума Путин дополнил позицию, заявив, что интерес прокуратуры должны вызывать сделки, в которых имелся "криминальный характер приватизации госимущества". "Когда речь идет пусть о неправильных с экономической точки зрения, но все-таки легальных решениях, связанных с приватизацией, я бы это вообще не трогал", - отмечал тогда он. При деприватизации должны быть "здравые ограничительные линии", закрепить которые надо даже не на уровне указа президента, а на уровне закона, заявлял президент.

28 февраля на заседании челябинского регионального отделения союза промышленников и предпринимателей, Шохин высказал обеспокоенность тем, что не все поручения президента, которые были сделаны по итогам общения с бизнесом, исполнены. И в их числе - законодательное урегулирование процесса пересмотра приватизационных сделок. "Нам не удалось добиться принятия (...) введения пресекательного срока по сделкам приватизации с использованием Гражданского кодекса, то есть 10-летний пресекательный срок. Здесь еще предстоит нам, наверное, и на предстоящем съезде свои аргументы президенту высказать", - отметил он.