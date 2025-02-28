Поиск

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос регулирования процесса пересмотра приватизационных сделок на законодательном уровне может быть согласован с правительством до середины марта, когда, как ожидается, состоится ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, считает глава бизнес-объединения Александр Шохин.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли бизнес поднимать вопрос защиты прав добросовестных собственников при деприватизации на съезде, он сказал: "Честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы этот вопрос поднимался, потому что мы его поднимали год назад, и я хотел бы, чтобы он был уже реализован".

"Сейчас заканчивается срок подготовки предложений со стороны правительства. И у нас есть еще как минимум неделя для того, чтобы понять, согласовали мы эти позиции с правительством или требуется еще время. Если не удастся согласовать, придется этот вопрос поднять. Еще раз подчеркну, хотелось бы его урегулировать", - добавил Шохин, отметив, что надеется завершить согласование до съезда.

Съезд РСПП, как ожидается, состоится 18 марта в Московском международном доме музыки (ММДМ).

Предыдущий съезд прошел 25 апреля 2024 года. В нем по традиции принимал участие президент Владимир Путин. Тогда глава государства заявил, что о масштабном пересмотре приватизационных сделок в России речи не идет, а предметом рассмотрения прокуратуры становятся только случаи, "когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам". Позднее в рамках Петербургского международного экономического форума Путин дополнил позицию, заявив, что интерес прокуратуры должны вызывать сделки, в которых имелся "криминальный характер приватизации госимущества". "Когда речь идет пусть о неправильных с экономической точки зрения, но все-таки легальных решениях, связанных с приватизацией, я бы это вообще не трогал", - отмечал тогда он. При деприватизации должны быть "здравые ограничительные линии", закрепить которые надо даже не на уровне указа президента, а на уровне закона, заявлял президент.

28 февраля на заседании челябинского регионального отделения союза промышленников и предпринимателей, Шохин высказал обеспокоенность тем, что не все поручения президента, которые были сделаны по итогам общения с бизнесом, исполнены. И в их числе - законодательное урегулирование процесса пересмотра приватизационных сделок. "Нам не удалось добиться принятия (...) введения пресекательного срока по сделкам приватизации с использованием Гражданского кодекса, то есть 10-летний пресекательный срок. Здесь еще предстоит нам, наверное, и на предстоящем съезде свои аргументы президенту высказать", - отметил он.

Александр Шохин РСПП правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Минпромторг подал иск к кипрской Dolen, связанной с "Иркутсккабелем" и "Кирскабелем"

ФСБ заявила о предотвращенном теракте против митрополита Тихона (Шевкунова)

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе349 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });