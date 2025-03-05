Лукашенко пригласил Путина, Зеленского и Трампа провести переговоры в Минске

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что переговоры по мирному разрешению конфликта на Украине могут пройти в Минске, пригласил в столицу Белоруссии президентов Украины, РФ и США Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Президент Белоруссии считает, что Путин нацелен на мирные переговоры и урегулирование конфликта.

Он также полагает, что украинского президента "надо убедить договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества". "Поэтому надо договариваться", - сказал Лукашенко.