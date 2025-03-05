Поиск

Лукашенко пригласил Путина, Зеленского и Трампа провести переговоры в Минске

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что переговоры по мирному разрешению конфликта на Украине могут пройти в Минске, пригласил в столицу Белоруссии президентов Украины, РФ и США Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Президент Белоруссии считает, что Путин нацелен на мирные переговоры и урегулирование конфликта.

Он также полагает, что украинского президента "надо убедить договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества". "Поэтому надо договариваться", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Украина США Белоруссия Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию понижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию понижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Что случилось этой ночью: среда, 5 марта

Трамп заявил о "мощных сигналах" от РФ о готовности к украинскому урегулированию

Трамп сообщил о готовности Зеленского к переговорам по конфликту с РФ

Трамп уверяет, что вводимые Белым домом пошлины принесут триллионы долларов

Трамп уверяет, что вводимые Белым домом пошлины принесут триллионы долларов

Трамп заявил о строительстве гигантского газопровода на Аляске

Минторг США считает возможным соглашение с Мексикой и Канадой по пошлинам

Минторг США считает возможным соглашение с Мексикой и Канадой по пошлинам

Взрыв газа произошел в жилом доме в Краснодарском крае

Трюдо назвал экономические шаги США торговой войной против Канады

Трюдо назвал экономические шаги США торговой войной против Канады

Что произошло за день: вторник, 4 марта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5949 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });