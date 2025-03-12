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Подготовлен законопроект о нулевом НДС для производителей беспилотных авиасистем

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих планируется поддержать, распространив на них нулевую ставку НДС, подготовлен соответствующий законопроект, сообщила в Совете Федерации замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

"У нас буквально недавно, в феврале месяце, прорабатывался вопрос внедрения налоговых и иных льгот для производителей беспилотников. В частности, совместно с министерством финансов, ФНС и депутатом Надеждой Васильевной Школкиной подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс - о распространении нулевой ставки НДС для производителей БАС и комплектующих, включенных в реестр российской промышленной продукции, согласно постановлению №719", - сказала она.

Также она сообщила о планах Минпромторга снизить порог налета для компенсации стоимости летного часа небольших дронов.

"В 2024 году эта мера показала невостребованность, и, соответственно, мы поменяли показатель: то есть у нас теперь для малых машин количество часов налета меньше, чем для больших. В 2024 году для всех было одинаково. Данное решение у меня сейчас уходит на внешнее согласование, как только согласуется, я объявляю отбор (получателей субсидии - ИФ)", - сказала представитель ведомства.

Эта мера поддержки предоставляется эксплуатантам дронов. Размер субсидии зависит от количества часов налета и типа БАС. Срок действия соглашения о предоставлении субсидии не может превышать один календарный год.

Минпромторг БАС НДС ФНС
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