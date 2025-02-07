Росавиация разослала регионам методику снятия ограничений для полетов БПЛА

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация подготовила и разослала регионам методику снятия ограничений для полетов гражданских беспилотных авиационных систем (БАС), заявил журналистам на форуме NAIS-2025 глава ведомства Дмитрий Ядров.

"Совместно с Минтрансом мы разработали методику, которая позволяет регионам частично "открыть воздух". Эта методика разослана по всем субъектам. В методике указано, каким образом регионы могут и обеспечивать уровень национальной безопасности, и обеспечивать полеты беспилотников", - сказал Ядров.

В первую очередь Росавиация рассматривает субъекты, "которые находятся в базовом уровне реагирования в соответствии с указом президента - таких субъектов 58", отметил он.

Также Ядров напомнил о работе по созданию отдельного класса воздушного пространства для БАС. По его словам, за основу берется опыт Китая. Только под беспилотники предполагается выделить высоты от нуля до 120 метров - из соображений безопасности это будут "не аэродромные зоны, не зоны взлета и посадки". Второй слой, который обсуждается с авиацией общего назначения, - от 300 до 400 метров - предназначен для полетов "более тяжелых машин".

"Пока мы находимся в стадии обсуждения. Безусловно, президент поручил это сделать очень сбалансировано и особо отметил то, что при выполнении полетов на высоте от 300 до 400 метров будет слой воздушного пространства, который беспилотники будут пересекать. Поэтому очень важно обратить внимание на вопрос обеспечения безопасности полетов с точки зрения их разведения и наличия необходимого оснащения - чтобы пилотируемые суда и беспилотники не сталкивались", - отметил Ядров.

Если в пилотируемой авиации есть система предупреждения о столкновении (TCAS), и при ее срабатывании экипаж получает соответствующие указания о действиях, то на беспилотниках такое оборудование сейчас не стоит, пояснил он.

В конце января президент Владимир Путин дал ряд поручений правительству, которые способствуют упрощению доступа гражданских беспилотников к общему с пилотируемой авиацией воздушному пространству. Одной из предложенных мер он назвал установление нового класса воздушного пространства для полетов дронов. Также Путин поручил разрешить полеты БАС в "тех регионах, где это оправданно по безопасности, и где для этого есть другие необходимые условия".

Работа по открытию воздушного пространства для БАС должна вестись с соблюдением "жестких требований безопасности - но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений", подчеркнул президент. В том числе важно активнее внедрять отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба: системы обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени.