Путин пообещал поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал продолжить гуманитарные поставки электричества в Абхазию.

"К сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам за поддержкой: до окончания энергодефицита, ориентировочно до середины апреля, поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения острых проблем для нашей страны", - заявил на встрече с Путиным избранный президент Абхазии Бадра Гунба.

"Хорошо, все сделаем", - отреагировал президент России.

Путин поздравил Гунбу и избранием и отметил особый характер отношений между Россией и Абхазией.

"Бадра Зурабович, рад вас видеть и хочу поздравить лично с победой на выборах. 54 с лишним, 54,7% вы набрали при явке 70% - хороший результат, я вас поздравляю", - сказал Путин на встрече с Гунбой в Кремле.

"Знаю, что избирательная кампания шла достаточно бурно, с эмоциями, но главное, что народ пришел и люди высказали свои пожелания, свои предпочтения, - сказал Путин. - Вы знаете, безусловно, об особом характере отношений между Россией и Абхазией, знаете о проблемах, которые стоят, которые нужно решать, и решения которых люди ждут. Будем работать".