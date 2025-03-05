Поиск

Путин пообещал поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал продолжить гуманитарные поставки электричества в Абхазию.

"К сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам за поддержкой: до окончания энергодефицита, ориентировочно до середины апреля, поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения острых проблем для нашей страны", - заявил на встрече с Путиным избранный президент Абхазии Бадра Гунба.

"Хорошо, все сделаем", - отреагировал президент России.

Путин поздравил Гунбу и избранием и отметил особый характер отношений между Россией и Абхазией.

"Бадра Зурабович, рад вас видеть и хочу поздравить лично с победой на выборах. 54 с лишним, 54,7% вы набрали при явке 70% - хороший результат, я вас поздравляю", - сказал Путин на встрече с Гунбой в Кремле.

"Знаю, что избирательная кампания шла достаточно бурно, с эмоциями, но главное, что народ пришел и люди высказали свои пожелания, свои предпочтения, - сказал Путин. - Вы знаете, безусловно, об особом характере отношений между Россией и Абхазией, знаете о проблемах, которые стоят, которые нужно решать, и решения которых люди ждут. Будем работать".

Владимир Путин Абхазия Бадра Гунба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 5 марта

ФАС запросила производителей сырого молока о цепочках сбыта и ценах

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

Минэкономразвития заявило о замедлении роста ВВП РФ в январе до 3% с 4,5%

Годовая инфляция в России на 24 февраля ускорилась до 10,15%

Разлив мазута в Керченском проливе

Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Прокуроры выявили за год 50 тысяч преступлений с неправомерным доступом к "Госуслугам"

ФАС продлила срок исполнения предупреждения Ozon и Wildberries по участию в акциях

ФАС продлила срок исполнения предупреждения Ozon и Wildberries по участию в акциях

Суд арестовал имущество экс-гендиректора российской "дочки" Google Соловьевой

Суд арестовал имущество экс-гендиректора российской "дочки" Google Соловьевой
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе354 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5951 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });