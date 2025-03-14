Минэкономразвития разрешило возобновить продажу туров в Абхазию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития отменило рекомендацию участникам туристического рынка не продавать туры, связанные с посещением Абхазии.

"Министерство отменяет рекомендации и сообщает о возможности возобновления поездок и продажи туристических продуктов с посещением Абхазии", - говорится в сообщении.

При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям, добавили в ведомстве.

Российский МИД ранее в этот день отменил действовавшую с 15 ноября рекомендацию российским гражданам не ездить в Абхазию, в том числе с туристическими целями.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский 13 марта призвал Минэкономразвития разрешить продажу туров в Абхазию в связи с нормализацией обстановки в республике. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на это сказал, что рекомендация может быть отменена в ближайшее время, как только свое решение отменит МИД.

15 ноября 2024 года в столице Абхазии произошли протесты против соглашения с Россией об инвестициях, вследствие которых президент республики Аслан Бжания ушел в отставку и объявил досрочные президентские выборы. МИД рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Минэкономразвития, в свою очередь, рекомендовало турбизнесу перестать продавать туры, связанные с посещением Абхазии, и не штрафовать клиентов при отмене поездок в Абхазию или изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг.