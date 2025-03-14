Апелляция отменила аресты акций "Селигдара"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил аресты акций "Селигдара", принадлежащих контролирующему акционеру - компании "Максимус" - и совладельцу "Русских фондов" Сергею Васильеву.

Как сообщили журналистам в "Селигдаре", апелляционная инстанция решила, что суды первой инстанции нарушили закон при наложении арестов.

В ноябре 2024 года Тверской и Дорогомиловский районные суды Москвы постановили арестовать 50,6% акций "Селигдара", принадлежащих компании "Максимус", запретив ей совершать с бумагами любые регистрационные действия, включая продажу, передачу в залог или обременение, участвовать в собрании акционеров и так далее.

В январе Васильев заявил, что постановления так и не вступили в законную силу, они обжалованы в вышестоящей инстанции и не оказали никакого влияния на операционную деятельность "Селигдара".