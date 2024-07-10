Мосгорсуд признал законным домашний арест бизнесмена Новицкого по делу о мошенничестве

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил жалобу защиты на избрание домашнего ареста в качестве меры пресечения бизнесмену Евгению Новицкому, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Тверского суда Москвы от 21 июня 2024 года, которым в отношении Новицкого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 августа 2024 года, оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в апелляционном постановлении, оглашенном в среду.

Защита просила Мосгорсуд признать незаконным постановление первой инстанции, отменить его и избрать Новицкому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В апелляционной жалобе защита ссылалась на возраст и состояние здоровье Новицкого, его положительные характеристики личности, награды, наличие на иждивении детей, в том числе малолетних, и внуков.

Новицкий поддержал адвоката.

Прокурор и представитель потерпевших по делу возражали против удовлетворения жалобы защиты бизнесмена.

Новицкому предъявлено обвинение по шести эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По делу также были задержаны еще четыре человека, в том числе совладельцы группы "Русские фонды" Сергей Васильев и Константин Бейрит. Последние так же, как и Новицкий, находятся под домашним арестом.

Уголовное дело связано с хищениями денежных средств негосударственных пенсионных фондов. По данным газеты "Коммерсантъ", фигурантам вменяется хищение у ряда фондов – "Урал ФД", "Первого национального пенсионного фонда" и др. – 8,8 млрд рублей.

В 1995-2005 годах Новицкий работал в АФК "Система", был ее миноритарным акционером. До января 2005 года занимал пост президента корпорации, до февраля 2006 года - председателя совета директоров АФК, до 2013 года был членом совета. Владел рядом негосударственных пенсионных фондов. С апреля 2019 года по июнь 2022 года занимал должность первого заместителя генерального директора "ФосАгро". По данным источника "Интерфакса", ушел из компании после введения блокирующих санкций США.