Санкция суда на арест акций золотодобытчика "Селигдар" обжалована

Об этом сообщил совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Сергей Васильев

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Санкция суда на арест акций "Селигдара" обжалована и не влияет на работу компании, передал журналистам совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Сергей Васильев.

Ранее РБК сообщил, что Дорогомиловский районный суд Москвы постановил арестовать 58,2 млн (5,65%) акций "Селигдара", принадлежащих "Русским фондам".

"В настоящее время существует постановление суда, которое разрешает следствию наложить арест на пакет акций "Селигдара", принадлежащих АО "Русские фонды" с целью обеспечения гарантии исполнения гражданского иска. Данное решение обжаловано в вышестоящую инстанцию и де-юре не вступило в силу, то есть говорить о том, что какой-либо суд арестовал акции "Селигдар", некорректно, - заявил Васильев. - И вообще, данная ситуация не влияет на работу компании. Операционная деятельность холдинга "Селигдар" ведется непрерывно в полном объеме".

По данным РБК, суд также запретил компании "Максимус", контролирующему акционеру "Селигдара", и лично Константину Бейриту, владеющему 7,12%, совершать действия, связанные с распоряжением и пользованием акциями компании.

Летом Тверской суд Москвы отправил Васильева и Бейрита под домашний арест. Они были задержаны по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего первого заместителя генерального директора "ФосАгро" Евгения Новицкого.

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.