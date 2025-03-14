Михаила Дегтярева удивила новость о снятии с него санкций Евросоюза

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что новость о снятии с него санкций Евросоюза стала неожиданностью.

"В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года одним из первых депутатов Госдумы за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более, что моя политическая позиция за все это время не изменилась", - написал он в Telegram.

Он поблагодарил венгерскую сторону за "последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей".

"Минспорт и Олимпийский комитет России ведут большую международную работу. Наша цель - полноценное возвращение национальной сборной России на все международные старты, включая Олимпийские игры", - добавил министр.

"Спорт - важный компонент дипломатии, должен быть вне политики и объединять, а не разъединять людей", - подчеркнул Дегтярев.

Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС, готовясь к продлению персональных санкций против двух тысяч россиян решил отменить ограничения в отношении Дегтярева, предпринимателей Вячеслава Кантора и Владимира Рашевского и сестры бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. По данным собеседников газеты, Венгрия требовала отмены санкций против Дегтярева, Кантора и Исмаиловой, обещая заблокировать продление ограничений в противном случае, а отмены санкций против Рашевского добивались все страны ЕС.